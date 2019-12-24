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Все о выборах в Узбекистане в одном видео — голосование, оценки, первые итоги

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (111)
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В Узбекистане 22 декабря состоялись парламентские выборы. Люди приходили на участки с самого утра, в приподнятом настроении, некоторые — целыми семьями. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

Выборы в этом году впервые прошли в соответствии с новым Избирательным кодексом, в них приняли участие пять партий: УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", НДПУ, "Адолат" и Экологическая партия.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева проголосовала на 645-избирательном участке г. Ташкента
senat.uz
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Уже к 11.00 по ташкентскому времени проголосовала почти четверть населения республики. К 13.00 стало известно, что выборы состоялись — явка к этому времени составила 42,4%, превысив порог в 33%. 

За процессом следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. 

Сергей Лебедев, глава Исполкома СНГ, возглавляющий миссию от Содружества, отметил, что выборы прошли в "хорошей, даже праздничной атмосфере".

"Такого нигде нет, кроме стран СНГ. В Европе голосование проходит иначе, а тут царит ощущение праздника: на участках играет музыка, работают буфеты, старые знакомые, которые давно не встречались, начинают общаться", — заявил Лебедев.

Предварительные итоги были озвучены 23 декабря. По данным ЦИК, выборы состоялись в 128 округах из 150, в остальных кандидаты не смогли набрать достаточное количество голосов. Там голосование пройдет повторно через две недели.

УзЛиДеП получила 43 мандата из 150, набрав 34% голосов, "Миллий тикланиш" —  35 мест (27%), НДПУ — 18 мест (14%), "Адолат" — 21 место (16%), Экологическая партия — 11 мест (9%).

Окончательные итоги должны быть обнародованы в десятидневный срок.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (111)
Теги:
политика, Видео, видеоролик, Узбекистан, парламентские выборы, выборы



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