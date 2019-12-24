Показала на себе: в Испании учительница эффектно объяснила детям анатомию

Женщина пришла на урок в обтягивающем костюме, на котором были детально изображены мышцы и внутренние органы.

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На кадрах видно, что эмоции у детей совершенно разные: кто-то в восторге, а кто-то в шоке.

По данным СМИ, женщина преподает уже 15 лет и учит испанских ребят естественным наукам, искусству и языкам.

По мнению Вероники, визуализация материала помогает учащимся легче его усвоить. Такой метод она уже применяла на уроке истории, а также на занятиях по английскому и испанскому языкам.