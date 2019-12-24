15:09 24 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Видео

Показала на себе: в Испании учительница эффектно объяснила детям анатомию

Получить короткую ссылку
15301
Новости
Все новости
Все новости
La Vanguardia
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1309/61/13096160.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191224/13096209/Pokazala-na-sebe-v-Ispanii-uchitelnitsa-effektno-obyasnila-detyam-anatomiyu.html

Испанская учительница Вероника Дуке решила необычным способом объяснить детям анатомию человека. Реакция была неоднозначной.

Женщина пришла на урок в обтягивающем костюме, на котором были детально изображены мышцы и внутренние органы.

Фестиваль El Colacho: зачем испанцы прыгают через младенцев – видео >>

На кадрах видно, что эмоции у детей совершенно разные: кто-то в восторге, а кто-то в шоке.

По данным СМИ, женщина преподает уже 15 лет и учит испанских ребят естественным наукам, искусству и языкам.

По мнению Вероники, визуализация материала помогает учащимся легче его усвоить. Такой метод она уже применяла на уроке истории, а также на занятиях по английскому и испанскому языкам.

Теги:
Школа, Образование, Испания



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как голосовали узбекистанцы в Москве на парламентских выборах
Выбирая будущее: как узбекистанцы голосовали за новый парламент
Все что нужно знать о выборах в Узбекистане в одном видео
Все о выборах в Узбекистане в одном видео — голосование, оценки, первые итоги
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться