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Методы неконкурентной борьбы — Медведев о санкциях США против "Северного потока-2"

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https://uz.sputniknews.ru/video/20191224/13097385/Metody-nekonkurentnoy-borby--Medvedev-o-sanktsiyakh-SShA-protiv-Severnogo-potoka-2.html

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции США против компаний — участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Глава правительства РФ заметил, что санкционные ограничения против газопровода, который, напомним, призван обеспечить энергостабильность для Европы, носят антиконкурентный характер.

Медведев подчеркнул, что действия США бьют по интересам многих стран региона, о чем уже недвусмысленно заявляли западные лидеры.

"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — заявил он.

Какие шаги в связи с этим поручил предпринять Дмитрий Медведев коллегам из правительства, узнаете из видео.

Политолог Юрий Почта
Sputnik
Почта: Трамп продолжит давить на Европу из-за "Северного потока – 2"
Напомним, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что проект "Северный поток-2" будет завершен вне зависимости от санкций США. Однако "осадочек останется", отметила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также считает, что газопровод достроят в любом случае

Теги:
Дмитрий Медведев



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