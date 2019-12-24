Методы неконкурентной борьбы — Медведев о санкциях США против "Северного потока-2"

Глава правительства РФ заметил, что санкционные ограничения против газопровода, который, напомним, призван обеспечить энергостабильность для Европы, носят антиконкурентный характер.
Медведев подчеркнул, что действия США бьют по интересам многих стран региона, о чем уже недвусмысленно заявляли западные лидеры.
"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — заявил он.
Какие шаги в связи с этим поручил предпринять Дмитрий Медведев коллегам из правительства, узнаете из видео.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что проект "Северный поток-2" будет завершен вне зависимости от санкций США. Однако "осадочек останется", отметила она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также считает, что газопровод достроят в любом случае.