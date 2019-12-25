"Теперь догоняют нас": Путин о гиперзвуковом оружии - видео

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гиперзвуковое оружие сегодня есть только у России. Подробнее - смотрите в видео!

Президент отметил, что перспективные образцы уже поступили на вооружение: в войсках стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал", лазерные комплексы "Пересвет" и гиперзвуковой межконтинентальный комплекс "Авангард". По плану ведутся работы над ракетами "Сармат", "Циркон" и "Буревестник".

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - сказал Путин во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.