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"Теперь догоняют нас": Путин о гиперзвуковом оружии - видео

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что гиперзвуковое оружие сегодня есть только у России. Подробнее - смотрите в видео!

Президент отметил, что перспективные образцы уже поступили на вооружение: в войсках стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал", лазерные комплексы "Пересвет" и гиперзвуковой межконтинентальный комплекс "Авангард". По плану ведутся работы над ракетами "Сармат", "Циркон" и "Буревестник".

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - сказал Путин во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Теги:
оружие, Россия, Россия, Владимир Путин, Владимир Путин, видеоролик, Видео



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