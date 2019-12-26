Сродни землетрясению: как разводы влияют на детей — видео

На кадрах видео девочка, единственный ребенок в семье, стоит посреди комнаты. У нее заплаканные глаза, взгляд устремлен в одну точку.

Мир этого маленького человека рушится. Мама уходит из дома с чемоданом, напоследок сказав мужу: "Это не конец света, это всего лишь развод". Папа уходит вслед за ней, чтобы поговорить еще раз или просто закрыть дверь — неизвестно.

По данным Госкомстата Узбекистана, за первое полугодие 2019-го в республике поженились более 100 тысяч пар, 16 тысяч — решили разорвать официальные отношения.

Разводы происходят по разным причинам, и ситуацию в каждой семье необходимо рассматривать отдельно от остальных. Но задача каждого родителя — изо всех сил позаботиться о том, чтобы ребенок не испытывал чувства вины и брошенности. Пусть он никогда не забывает, что у него есть мама и папа, которые его, без сомнения, любят.