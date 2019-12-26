14:59 26 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Видео

Сродни землетрясению: как разводы влияют на детей — видео

Получить короткую ссылку
1 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Министерство юстиции Узбекистана
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1310/86/13108607.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191226/13110942/Srodni-zemletryaseniyu-kak-razvody-vliyayut-na-detey--video.html

Министерство юстиции Узбекистана сняло полутораминутный мини-фильм, посвященный теме разводов. Точнее — тому, как переживают это событие дети.

На кадрах видео девочка, единственный ребенок в семье, стоит посреди комнаты. У нее заплаканные глаза, взгляд устремлен в одну точку.

Мир этого маленького человека рушится. Мама уходит из дома с чемоданом, напоследок сказав мужу: "Это не конец света, это всего лишь развод". Папа уходит вслед за ней, чтобы поговорить еще раз или просто закрыть дверь — неизвестно.

По данным Госкомстата Узбекистана, за первое полугодие 2019-го в республике поженились более 100 тысяч пар, 16 тысяч — решили разорвать официальные отношения.

Разводы происходят по разным причинам, и ситуацию в каждой семье необходимо рассматривать отдельно от остальных. Но задача каждого родителя — изо всех сил позаботиться о том, чтобы ребенок не испытывал чувства вины и брошенности. Пусть он никогда не забывает, что у него есть мама и папа, которые его, без сомнения, любят.

Теги:
дети, отношения, развод



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта на сёрфе, фейерверки и танцы: новогодние традиции разных стран мира
Кот Мостик встретил первый пассажирский поезд на Крымском мосту
Как кот Мостик первый поезд на Крымском мосту встречал - видео
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться