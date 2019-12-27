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В Казахстане разбился самолет Bek Air — видео с места ЧП

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191227/13115709/V-Kazakhstane-razbilsya-samolet-Bek-Air-14-chelovek-pogibli--video-s-mesta-ChP.html

Самолет Fokker-100, на борту которого находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа, потерпел крушение в Алма-Ате утром 27 декабря.

В результате авиакатастрофы в Казахстане погибли, по последним данным, 14 человек. По меньшей мере 30 пострадали, в их числе есть дети.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание. Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Работа компании Bek Air, которой принадлежал самолет, приостановлена, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

До выяснения обстоятельств крушения эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Видео, Крушение, Самолет, Казахстан



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