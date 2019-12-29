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Кунг-фу против законов физики: китаец продемонстрировал невероятные прыжки

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South China Morning Post
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191229/13124886/Kung-fu-protiv-zakonov-fiziki-kitaets-prodemonstriroval-neveroyatnye-pryzhki.html

Молодой человек занимается кунг-фу вот уже десять лет. Он может "оттолкнуться" от воды и прыгнуть на высоту, превышающую его собственный рост

28-летний житель китайского города Чунцин удивил весь мир своими необычными прыжками, которые трудно объяснить законами физики. Ролик опубликовало издание South China Morning Post на своем YouTube-канале.

Chinese students take jumping rope to the next level
YouTube / CGTN
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На кадрах видно, как китаец прыгает на ведро с водой, а затем буквально отталкивается от поверхности воды.

На другом видео мастер кунг-фу устанавливает тазик возле кирпичного парапета, который наполовину выше его импровизированной конструкции, вновь разбегается и прыгает в воду, после чего снова от нее отталкивается и вскакивает обратно на парапет.

Пользователи сети оценили высокий профессионализм молодого человека и отметили, что всегда считали, что такое может быть только в фильмах.

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Теги:
прыжок, Китай



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