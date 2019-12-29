В Припяти впервые после чернобыльской аварии украсили новогоднюю ёлку

Жители Припяти, находившейся ближе всех к Чернобыльской атомной электростанции, спустя 33 года после катастрофы вернулись в родные места, чтобы вдохнуть жизнь в покинутый город.

Горожане решили снова поставить на центральной площади новогоднюю ёлку, украсив ее шарами, а также старыми снимками, на которых изображены их родные и друзья.

Лесную красавицу не наряжали в этих местах 33 года после того, как в апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Припять превратилась в зону отчуждения, отсюда были выселены все жители, а инфраструктура осталось брошенной.

Сейчас уровень радиации в этой местности существенно снизился, в район АЭС даже возят официальные экстремальные экскурсии. Однако специалисты настороженно относятся к таким посещениям.

Как выглядит самая необычная, трогательная, но вместе с тем пугающая новогодняя ёлка, смотрите в нашем видео.