Гаспарян об обмене пленными на Донбассе: достижения Киева там нет

"Я прекрасно понимаю позицию ЛДНР — они вызволяли своих, то есть людей, которых киевская власть бросила в тюрьму умирать. Там как раз есть понятие прав человека. А вот в случае с Украиной я их, извините, не вижу", — сказал политический эксперт Армен Гаспарян.
По его словам, никакого достижения, с которым после обмена поздравила Украину канцлер ФРГ Ангела Меркель, Киев не достиг.
"Она (Меркель. — Прим. ред.) лучше бы поразмышляла над тем, что там советуют. Это ведь не какая-то пьянь подзаборная или вошь подкожная, на которую можно не обращать внимания, а очень известный на Украине журналист. Вы что, искренне полагаете, что он (Бутусов. — Прим. ред.) один так размышляет в этой парадигме?" — сказал политический эксперт.
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