В Донецкой области 29 декабря состоялся обмен пленными по формуле "всех на всех". Украинские власти передали самопровозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек, Донбасс Киеву — 76 человек.

"Я прекрасно понимаю позицию ЛДНР — они вызволяли своих, то есть людей, которых киевская власть бросила в тюрьму умирать. Там как раз есть понятие прав человека. А вот в случае с Украиной я их, извините, не вижу", — сказал политический эксперт Армен Гаспарян.

"Кого они (власти Украины. — Прим. ред.) собираются менять, когда у них закончатся "беркутовцы" и дедушки? Это абсолютно не праздный вопрос. Потому что ровно в момент, когда происходил обмен, отпетая мразь и гнида Бутусов (Юрий Бутусов. — Прим. ред.), главный редактор сайта Цензор.НЕТ, в очередной раз написал о том, что Украине для пополнения багажа пленных, поскольку их уже нет, нужно брать каких-нибудь известных высокопоставленных россиян. То есть это стопроцентная легализация Сомали в Европе", — отметил Гаспарян.

По его словам, никакого достижения, с которым после обмена поздравила Украину канцлер ФРГ Ангела Меркель, Киев не достиг.

"Она (Меркель. — Прим. ред.) лучше бы поразмышляла над тем, что там советуют. Это ведь не какая-то пьянь подзаборная или вошь подкожная, на которую можно не обращать внимания, а очень известный на Украине журналист. Вы что, искренне полагаете, что он (Бутусов. — Прим. ред.) один так размышляет в этой парадигме?" — сказал политический эксперт.

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