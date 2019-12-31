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Чем напугать хоккеиста, или Первое в истории "Хумо" поздравление с Новым годом

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YouTube / Humo Hockeyclub
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191231/13143605/Chem-napugat-khokkeista-ili-Pervoe-v-istorii-Khumo-pozdravlenie-s-Novym-godom.html

Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" подготовил для болельщиков яркое и интересное поздравление с Новым годом. Только в этом видео вы сможете увидеть, как сильных и смелых мужчин, которые каждый матч рискуют получить шайбой в челюсть, пугает плюшевая игрушка!

Уходящий год подарил "Хумо" множество наград и достижений. Клуб начал выступать в ВХЛ, а домашние игры команда проводит в новом Ледовом дворце Humo Arena.

Спортивная арена Хумо в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Такой хоккей нам нужен: ташкентский "Хумо" стартует в ВХЛ
С каждым днем в солнечном Узбекистане появляется все больше поклонников хоккея: одни приходят вживую поболеть за любимую команду или смотрят игры по телевизору, а другие с удовольствием гоняют шайбу по двору, пусть даже на улице плюсовая температура.

В "Хумо" ценят своих болельщиков, которые помогают идти к победам, и решили не просто поздравить их с наступающим праздником дежурными фразами, а рассмешить.

Смотрите забавное видео, после которого вы полюбите родной клуб еще сильнее!

Теги:
Новый год, поздравление, Видео, хоккей, Хоккейный клуб "Хумо"



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