Чем напугать хоккеиста, или Первое в истории "Хумо" поздравление с Новым годом

Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" подготовил для болельщиков яркое и интересное поздравление с Новым годом. Только в этом видео вы сможете увидеть, как сильных и смелых мужчин, которые каждый матч рискуют получить шайбой в челюсть, пугает плюшевая игрушка!

Уходящий год подарил "Хумо" множество наград и достижений. Клуб начал выступать в ВХЛ, а домашние игры команда проводит в новом Ледовом дворце Humo Arena.

С каждым днем в солнечном Узбекистане появляется все больше поклонников хоккея: одни приходят вживую поболеть за любимую команду или смотрят игры по телевизору, а другие с удовольствием гоняют шайбу по двору, пусть даже на улице плюсовая температура.

В "Хумо" ценят своих болельщиков, которые помогают идти к победам, и решили не просто поздравить их с наступающим праздником дежурными фразами, а рассмешить.

Смотрите забавное видео, после которого вы полюбите родной клуб еще сильнее!