Одиннадцатилетний мальчик без ног из Казахстана сыграл с Криштиану Роналду

Встречу мечты организовал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Именно он отвез подростка в ОАЭ, где тот смог встретиться со звездой мирового футбола.

Одиннадцатилетний Али Турганбеков из Казахстана стал настоящей звездой. Мальчик родился без ног, но не оставил свою мечту и научился играть в футбол.

Он часто посещает крупные футбольные мероприятия и уже успел встретиться со многими известными футболистами: Диего Марадоной, Хави, Лионелем Месси, Мохаммедом Салахом и Андреем Шевченко.

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Мальчик также принял участие в тренировках с футболистами французского "ПСЖ" и испанской "Барселоны".

Каждая из этих встреч стала для Али настоящей мотивацией для новых спортивных достижений.

Как сбылась мечта маленького футболиста - смотрите в нашем видео.