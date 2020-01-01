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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года в Ватикане - видео

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© Foto : Youtube / NewZee PK
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200101/13148408/Papa-rimskiy-udaril-jenshinu-video.html

Инцидент произошел, когда понтифик шел с благословением вдоль толпы верующих на площади Святого Петра.

Папа римский Франциск ударил по руке женщину во время празднования Нового года в Ватикане.

Кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале NewZee PK.

На ролике видно, как понтифик движется вдоль толпы верующих, которая собралась на площади Святого Петра в Ватикане, и поздравляет их.

Когда папа закончился благословение и собирался уже отойти от толпы, одна из верующих схватила его за руку и потянула на себя.

Судя по кадрам, понтифик рассердился, развернулся и, пытаясь вырваться, ударил женщину по руке. Кроме того, он что-то резко выкрикнул.

Папа Франциск уже был замечен в неоднозначном обращении с верующими. Так, в конце марта во время поездки в итальянский город Лоретто, приветствовал людей в местном храме.

На видео, снятом во время его поездки, заметно, что понтифик отдергивал руку при попытке верующих поцеловать его кольцо в знак почтения. Как заявили позже в Ватикане, Франциск делал это из соображений гигиены, не желая, чтобы распространения микробов.

Речь идет о кольце рыбака — одном из символов католической церковной власти. Папа римской носит его на среднем пальце правой руки.

Теги:
скандал, Ватикан, видеоролик, Видео



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