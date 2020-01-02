В Казахстане сгорела дотла 17-метровая новогодняя елка - видео

Искусственное дерево, установленное на площади в одном из сел, полностью сгорело в первый день нового года. Смотрите кадры, снятые очевидцами.

Пожар произошел на новогодней елке, установленной в центре села Мангистау Мунайлинского района, передает комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

Елка загорелась в ночь на 1 января – 17-метровое искусственное праздничное дерево было полностью охвачено огнем. Оперативно приехавшие сотрудники пожарной службы потушили пламя, но от праздника остался лишь обуглившийся каркас.

По информации комитета по ЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет. По предварительной информации, елка загорелась из-за замыкания в электропроводке висевших на ней гирлянд.