Нарядная Москва: как выглядит новогодняя столица России - видео

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Российская столица из года в год радует своих жителей и гостей ярким и красочным убранством в новогодние праздники. Как выглядит Москва с наступлением 2020 года, смотрите в видео.
Помимо традиционных елок, расставленных на главных площадях и улицах города, Москву украсили необычными декоративные конструкциями: гигантским шаром, мостом с космическим небом и светящимся тоннелем.
Разнообразные композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья. Всего в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.