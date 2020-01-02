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Нарядная Москва: как выглядит новогодняя столица России - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200102/13150646/Naryadnya-Moskva-novogodnyaya-stolica-video.html

Российская столица из года в год радует своих жителей и гостей ярким и красочным убранством в новогодние праздники. Как выглядит Москва с наступлением 2020 года, смотрите в видео.

Помимо традиционных елок, расставленных на главных площадях и улицах города, Москву украсили необычными декоративные конструкциями: гигантским шаром, мостом с космическим небом и светящимся тоннелем.

Разнообразные композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья. Всего в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.

Теги:
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