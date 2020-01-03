Пальчики оближешь: в Британии построили съедобный город из пряников – видео

Кроме традиционных рождественских пряников, организаторы украсили волшебный город элементами из мармелада, карамели и леденцов.
Однако, они признаются, что материалов не всегда хватало – их попросту съедали.
Британские архитекторы представили свой вариант "города будущего". Здесь есть и уютные дома, и колесо обозрения, и дороги, и вокзалы.
Кроме традиционных рождественских пряников, организаторы украсили волшебный город элементами из мармелада, карамели и леденцов.
Однако, они признаются, что материалов не всегда хватало – их попросту съедали.
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