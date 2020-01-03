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Пальчики оближешь: в Британии построили съедобный город из пряников – видео

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VOA News
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200103/13151608/Palchiki-oblizhesh-v-Britanii-postroili-sedobnyy-gorod-iz-pryanikov--video.html

Британские архитекторы представили свой вариант "города будущего". Здесь есть и уютные дома, и колесо обозрения, и дороги, и вокзалы.

Кроме традиционных рождественских пряников, организаторы украсили волшебный город элементами из мармелада, карамели и леденцов.

Однако, они признаются, что материалов не всегда хватало – их попросту съедали.

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Теги:
город, Великобритания, кулинария



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