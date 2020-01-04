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В Иране тысячи человек вышли на митинг после убийства генерала Сулеймани

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Всюду слышались плач и слова скорби. Сам Сулеймани был родом из Кермана. Он был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января.

Тысячи иранских граждан наводнили улицы Тегерана, Кермана и Тебриза после пятничной молитвы в ответ на новости о спланированном властями США убийстве командующего спецподразделением эль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани

Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада в ночь с четверга на пятницу. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Протестующие с фотографиями убитого генерала КСИР Касема Сулеймани и президентом Хассаном Роухани, 3 января 2020 года
© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA
Убийство иранского генерала обнажает слабость США

Приказ о его уничтожении был отдан лично американским лидером Дональдом Трампом.

По словам советника президент США Роберта О'Брайена, убийство генерала было "оборонительным действием". Он добавил, что Штаты рассчитывают, что Иран выберет "правильный путь" переговоров, а не эскалации конфликта.

Трамп, в свою очередь, обвинил Сулеймани в гибели миллионов людей, в том числе в самом Иране. Американский лидер считает, что генерал убил или тяжело ранил тысячи американцев.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф вовсе назвал убийство генерала терактом, а приемник Сулеймани Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока.

"Потерпите немного, и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку", — заявил он.

Убийство иранского генерала вызвало резкое осуждение и со стороны мировых политиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю Майку Помпео, что своим поступком США нарушили международное право, а президенты России и Франции Владимир Путин и Эмануэль Макрон выразили обеспокоенность этой ситуацией, отметив, что она может вызвать обострение в регионе.

Теги:
генерал, США, Убийство, Митинг, Иран



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