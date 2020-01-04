Президент Туркменистана встал за диджейский пульт и зажег публику - видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, предположительно, во время "корпоративного вечера" продемонстрировал свои диджейские навыки.

Публика была в восторге. Все пели, хлопали и радовались.

Бердымухамедов также пел с туркменскими исполнителями и подыгрывал им на музыкальных инструментах.

Как это было, смотрите в видео!