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Президент Туркменистана встал за диджейский пульт и зажег публику - видео

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, предположительно, во время "корпоративного вечера" продемонстрировал свои диджейские навыки.

Публика была в восторге. Все пели, хлопали и радовались.

Бердымухамедов также пел с туркменскими исполнителями и подыгрывал им на музыкальных инструментах.

Как это было, смотрите в видео!

Теги:
Новый год, диджей, музыка, президент, Туркменистан



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