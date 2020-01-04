Президент Туркменистана встал за диджейский пульт и зажег публику - видео

Публика была в восторге. Все пели, хлопали и радовались.
Бердымухамедов также пел с туркменскими исполнителями и подыгрывал им на музыкальных инструментах.
Как это было, смотрите в видео!
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, предположительно, во время "корпоративного вечера" продемонстрировал свои диджейские навыки.
Публика была в восторге. Все пели, хлопали и радовались.
Бердымухамедов также пел с туркменскими исполнителями и подыгрывал им на музыкальных инструментах.
Как это было, смотрите в видео!
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