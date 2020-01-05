14:38 05 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск
Видео

Jingle Bells по-таджикски, или Почему не холодно на снегу

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Mohsira Bonu
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1316/33/13163316.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200105/13163329.html

Сначала вам покажется, что вы слышите традиционную восточную музыку, и лишь потом вдруг угадываются знакомые новогодние мотивы.

Новогодний танец девушки в национальном костюме на снегу взорвал Сеть. Аккомпанементом служит известная новогодняя песня Jingle Bells.

Рождественская мелодия Jingle Bells исполнена на национальных инструментах. Мелодия настолько необычна, что знаменитую композицию можно узнать не сразу.

Сначала вам покажется, что вы слышите традиционную восточную музыку, и лишь потом вдруг угадываются знакомые новогодние мотивы.

Для справки: песня Jingle Bells была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году ко Дню благодарения и назвалась "One Horse Open Sleigh", но с течением времени стала восприниматься как рождественская, а потом и новогодняя.

Также примечательно, что Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году.

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любимые советские кинофильмы и мультфильмы: что посмотреть в праздники
Новогодний танец молодой таджички в национальном костюме на снегу под известную новогоднюю песню Jingle Bells
Jingle Bells по-таджикски, или Почему не холодно на снегу
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах проходят повторные выборы — список кандидатов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться