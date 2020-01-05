Jingle Bells по-таджикски, или Почему не холодно на снегу

Сначала вам покажется, что вы слышите традиционную восточную музыку, и лишь потом вдруг угадываются знакомые новогодние мотивы.

Новогодний танец девушки в национальном костюме на снегу взорвал Сеть. Аккомпанементом служит известная новогодняя песня Jingle Bells.

Рождественская мелодия Jingle Bells исполнена на национальных инструментах. Мелодия настолько необычна, что знаменитую композицию можно узнать не сразу.

Сначала вам покажется, что вы слышите традиционную восточную музыку, и лишь потом вдруг угадываются знакомые новогодние мотивы.

Для справки: песня Jingle Bells была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году ко Дню благодарения и назвалась "One Horse Open Sleigh", но с течением времени стала восприниматься как рождественская, а потом и новогодняя.

Также примечательно, что Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году.