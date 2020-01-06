Литва примеряет на себя худшие советские практики

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С начала года у органов государственной безопасности республики расширились полномочия, они смогут вызывать граждан на допросы, проверять личные документы и производить аресты.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил внести поправки в закон о разведке.
Теперь с начала этого года у органов государственной безопасности республики будут расширены полномочия, они смогут вызывать граждан на допросы, проверять личные документы и производить аресты.
Вполне вероятно, что такие законодательные нововведения могут стать новым механизмом массовых репрессий и борьбы с инакомыслием.