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Литва примеряет на себя худшие советские практики

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Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200106/13168699/Litva-primeryaet-na-sebya-khudshie-sovetskie-praktiki.html

С начала года у органов государственной безопасности республики расширились полномочия, они смогут вызывать граждан на допросы, проверять личные документы и производить аресты.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил внести поправки в закон о разведке.

Теперь с начала этого года у органов государственной безопасности республики будут расширены полномочия, они смогут вызывать граждан на допросы, проверять личные документы и производить аресты.

Вполне вероятно, что такие законодательные нововведения могут стать новым механизмом массовых репрессий и борьбы с инакомыслием.




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