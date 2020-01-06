Литва примеряет на себя худшие советские практики

Главные темы

Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов удостоен высокого ордена Руководитель Управления мусульман Узбекистана является одним из авторитетных религиозных деятелей не только в нашей стране и Центральной Азии, но и во всем мире, подчеркнул президент. 2

Генпрокуратура завершила расследование дела Каримовой В настоящее время, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 262