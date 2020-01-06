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Механизатор - не женская профессия? Азербайджанка ломает стереотипы

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200106/13169432/Mekhanizator---ne-zhenskaya-professiya-Azerbaydzhanka-lomaet-stereotipy.html

За рулем крупных сельскохозяйственных машин мы привыкли видеть мужчин. Но Гюльсура Ибадова – из числа тех, кому удается разрушать стереотипы.

Жительница Сабирабадского района 58-летняя Гюльсура Ибадова увлекалась механикой еще в детстве. Ее вдохновила история жизни первой женщины-механизатора на хлопкоуборочной технике Севиль Газиевой, сообщает Sputnik Азербайджан.

Инспектор по делам женщин ОВД Юнусабадского района Ташкента Максуда Худжаназарова
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Ибадова поступила в профтехучилище, после окончания которого начала работать механиком в колхозе. С самого начала женщине приходилось непросто - она столкнулась с осуждением многих из своего окружения. Но она не стала никого слушать и продолжала работать.

С годами ей удалось добиться уважения людей. Она дважды была представлена к званию Герой социалистического труда. Ее лично принимал великий Гейдар Алиев, который и наградил Ибадову.

У женщины-механизатора дружная семья. Своего мужа, с которым она прожила почти 30 лет, Гюльсура ханум называет лучшим другом и надежной опорой как в семье, так и в работе.

 




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