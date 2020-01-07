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Миллионы иранцев оплакивают генерала Сулеймани и требуют мести

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Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200107/13170559/Milliony-irantsev-oplakivayut-generala-Suleymani-i-trebuyut-mesti.html

В Тегеране похоронили командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, убитого 3 января в окрестностях Багдада в результате ракетного удара вооруженных сил США.

Пятого января тело Касема Сулеймани было доставлено в Иран. Перед финальной церемонией похорон прощания состоялись в Ахвазе и Мешхеде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также почти все военно-политическое руководство страны пообещали отомстить США за гибель командующего "Аль-Кудс".

Солидарность с позицией Ирана выразили миллионы шиитов в других странах, где был объявлен траур по Сулеймани. Похороны сопровождавших генерала лиц, перешедшие в масштабные протесты, прошли, в частности, в Ираке и Ливане.

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Теги:
политика, похороны, США, Багдад, Тегеран, Ирак, Иран



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