Миллионы иранцев оплакивают генерала Сулеймани и требуют мести

Пятого января тело Касема Сулеймани было доставлено в Иран. Перед финальной церемонией похорон прощания состоялись в Ахвазе и Мешхеде.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также почти все военно-политическое руководство страны пообещали отомстить США за гибель командующего "Аль-Кудс".
Солидарность с позицией Ирана выразили миллионы шиитов в других странах, где был объявлен траур по Сулеймани. Похороны сопровождавших генерала лиц, перешедшие в масштабные протесты, прошли, в частности, в Ираке и Ливане.