Миллионы иранцев оплакивают генерала Сулеймани и требуют мести

В Тегеране похоронили командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, убитого 3 января в окрестностях Багдада в результате ракетного удара вооруженных сил США.

Пятого января тело Касема Сулеймани было доставлено в Иран. Перед финальной церемонией похорон прощания состоялись в Ахвазе и Мешхеде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также почти все военно-политическое руководство страны пообещали отомстить США за гибель командующего "Аль-Кудс".

Солидарность с позицией Ирана выразили миллионы шиитов в других странах, где был объявлен траур по Сулеймани. Похороны сопровождавших генерала лиц, перешедшие в масштабные протесты, прошли, в частности, в Ираке и Ливане.