18:15 07 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Видео

Красота из осколков ракет: как оружие превращается в украшения — видео

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
РИА Новости
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1317/11/13171184.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200107/13171293/Krasota-iz-oskolkov-kak-oruzhie-prevraschaetsya-v-ukrasheniya--video.html

Йедидья и Ширан Харуш, живущие в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой, делают из осколков снарядов ювелирные украшения.

В дом Харуш попала ракета, запущенная движением ХАМАС из Газы. Из осколков снаряда муж и жена решили сделать украшения, так пять лет назад и началось их небольшое дело.

Перед обработкой металл тщательно проверяет полиция. Остатки снарядов пара превращает в серьги, кулоны, ожерелья и браслеты.

Супруги считают, что таким образом они несут свет в мир, распространяя любовь и оптимизм, с которым смотрят на жизнь.

Теги:
Сектор Газа, Израиль, ювелирные украшения, война



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фото, навевающие ностальгию: зимняя сказка в СССР
Украшения из осколков ракет
Красота из осколков ракет: как оружие превращается в украшения — видео
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться