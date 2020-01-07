Красота из осколков ракет: как оружие превращается в украшения — видео

Йедидья и Ширан Харуш, живущие в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой, делают из осколков снарядов ювелирные украшения.

В дом Харуш попала ракета, запущенная движением ХАМАС из Газы. Из осколков снаряда муж и жена решили сделать украшения, так пять лет назад и началось их небольшое дело.

Перед обработкой металл тщательно проверяет полиция. Остатки снарядов пара превращает в серьги, кулоны, ожерелья и браслеты.

Супруги считают, что таким образом они несут свет в мир, распространяя любовь и оптимизм, с которым смотрят на жизнь.