Красота из осколков ракет: как оружие превращается в украшения — видео

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Йедидья и Ширан Харуш, живущие в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой, делают из осколков снарядов ювелирные украшения.
В дом Харуш попала ракета, запущенная движением ХАМАС из Газы. Из осколков снаряда муж и жена решили сделать украшения, так пять лет назад и началось их небольшое дело.
Перед обработкой металл тщательно проверяет полиция. Остатки снарядов пара превращает в серьги, кулоны, ожерелья и браслеты.
Супруги считают, что таким образом они несут свет в мир, распространяя любовь и оптимизм, с которым смотрят на жизнь.