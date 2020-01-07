"Мама, я тебя люблю": в Казахстане спасли троих провалившихся под лед детей

Четверо мальчиков вышли на тонкий лед и провалились в воду на реке Урал в Атырау. Один из них погиб, троих удалось спасти.

Кадры в темноте заснял видеожетон одного из сотрудников полиции. На видео слышно, как он подсказывает мальчику действия, чтобы вытащить его из-подо льда. Во время спасения ребенок сильно волновался и прощался с мамой: "Мама, я люблю тебя".

В полицию об инциденте смог сообщить один из подростков после того, как он и трое его друзей вышли на тонкий лед и провалились в воду. На место происшествия выехали капитан Куандык Суюндиков и лейтенант Тимур Балмаганбетов.

К моменту прибытия полицейских четвертый мальчик утонул, его спасти не удалось. Тело ребенка было обнаружено в нескольких метрах от места трагедии, рассказал заместитель начальника ДЧС по Атырауской области Асхат Ержанов.

Трое спасенных ребят 11, 14 и 15 лет были доставлены в областную детскую больницу. По словам врача Ризабека Хаирова, сейчас они находятся в стабильном состоянии.