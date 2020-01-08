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Трагедия в небе над Ираном: крушение украинского самолета попало на видео

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Украинский пассажирский лайнер рухнул вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана рано утром 8 января. На борту находились, по разным данным, 177-179 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из столицы Ирана в 05.42 мск и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05.44 мск.

Большинство пассажиров летевшего в Киев самолета — иранцы. Также среди них были граждане Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения самолета срочно прервал поездку в Оман, где отдыхал с семьей.

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Теги:
Крушение, Самолет, Украина, Иран



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