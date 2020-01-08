Спасатели работают на месте крушения самолета в Иране — страшные кадры с места ЧП

На месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing-737 авиакомпании "Международные линии Украины" в пригороде Тегерана работают спасатели. По последним данным, на борту самолета находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все они погибли.

Пассажирский лайнер разбился утром 8 января вскоре после вылета из тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.

На месте крушения самолета уже найдены черные ящики. Как сообщает иранское информагентство FARS со ссылкой на главу управления гражданской авиации Ирана, началось фактическое расследование.

Генпрокуратура Украины также завела уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей".

Авиакомпании разных стран отменяют рейсы в Иран и Ирак после трагедии.

Российский лидер Владимир Путин направил президентам Украины и Ирана Владимиру Зеленскому и Хасану Роухани телеграммы, в которых выразил соболезнования в связи с крушением самолета.