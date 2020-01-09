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Юный узбекский хоккеист поздравил Овечкина с Новым годом и получил ответ

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Видео предоставлено Алишером Азимовым
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1318/02/13180211.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200109/13182591/Yunyy-uzbekskiy-khokkeist-pozdravil-Ovechkina-s-Novym-godom-i-poluchil-otvet.html

Юный хоккеист из Узбекистана, выступающий за клуб из Свердловской области, снял праздничное видеообращение своему кумиру. Тот не оставил поздравление без ответа.

Воспитанник узбекского хоккейного клуба "Бинокор", а ныне игрок юниорского состава "Автомобилиста" (детская команда называется "Спартаковец") Салохиддин Азимов записал новогоднее видеообращение своему кумиру - звезде НХЛ Александру Овечкину.

"Я хочу поздравить моего кумира Александра Овечкина с Новым годом. Я не случайно играют под номером 8, потому что хочу быть похожим на Вас. Я желаю вам счастья в семье и благополучия. В Новый год я загадал поехать и увидеть легендарную команду "Вашингтон Кэпиталз", за которую вы выступаете", — сказал юный форвард.

Павел Буре пожелал успеха в развитии хоккея в Узбекистане
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Павел Буре встретился с юным узбекским хоккеистом Салохиддином Азимовым
Обладатель Кубка Стэнли и многократный чемпион мира в долгу не остался. Он отправил своему поклоннику из Узбекистана свой видеоответ.

"Привет, Саллах! Я поздравляю тебя тоже с Новым годом и желаю тебе успехов в спорте и в жизни!", — сказал Овечкин.

Кстати, ранее игрок "Бинокора" уже общался со спортивными звездами первой величины. В частности, у него была встреча с легендарным Павлом Буре. 

О трогательном заочном общении двух хоккеистов смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, хоккей



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