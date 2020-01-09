Юный узбекский хоккеист поздравил Овечкина с Новым годом и получил ответ

Юный хоккеист из Узбекистана, выступающий за клуб из Свердловской области, снял праздничное видеообращение своему кумиру. Тот не оставил поздравление без ответа.

Воспитанник узбекского хоккейного клуба "Бинокор", а ныне игрок юниорского состава "Автомобилиста" (детская команда называется "Спартаковец") Салохиддин Азимов записал новогоднее видеообращение своему кумиру - звезде НХЛ Александру Овечкину.

"Я хочу поздравить моего кумира Александра Овечкина с Новым годом. Я не случайно играют под номером 8, потому что хочу быть похожим на Вас. Я желаю вам счастья в семье и благополучия. В Новый год я загадал поехать и увидеть легендарную команду "Вашингтон Кэпиталз", за которую вы выступаете", — сказал юный форвард.

Обладатель Кубка Стэнли и многократный чемпион мира в долгу не остался. Он отправил своему поклоннику из Узбекистана свой видеоответ.

"Привет, Саллах! Я поздравляю тебя тоже с Новым годом и желаю тебе успехов в спорте и в жизни!", — сказал Овечкин.

Кстати, ранее игрок "Бинокора" уже общался со спортивными звездами первой величины. В частности, у него была встреча с легендарным Павлом Буре.

О трогательном заочном общении двух хоккеистов смотрите в видео Sputnik Узбекистан.