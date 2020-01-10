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Пуск ракеты "Кинжал" в Черном море - видео

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ОАО "ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200110/13185177/Pusk-rakety-Kinzhal-v-Chernom-more-video.html

Запуск проходил во время совместных учений Черноморского и Северного флотов, в которых были задействованы более 30 кораблей и 40 летательных аппаратов.

Момент пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" в Черном море сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах видно непосредственно сам запуск ракеты, которая моментально ускоряется.

Пуск осуществил истребитель МиГ-31К во время учений Черноморского и Северного флотов. Ракета успешно поразила цель на одном из полигонов.

Всего в учениях принимали участие более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов. Помимо запуска "Кинжала", осуществлялись и пуски ракет "Калибр".

За маневрами лично наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Теги:
черное море, ракета, Ракеты, видеоролик, Видео



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