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Искусство - свет... и тень: ташкентцам показали на пальцах настоящую сказку

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200111/13194102/Iskusstvo---svet-i-ten-tashkenttsam-pokazali-na-paltsakh-nastoyaschuyu-skazku.html

В Ташкенте, в комплексе ZERO LINE gallery, прошел творческий вечер "Свет и тени" Михаила Михелева. Ведущим программы выступил Александр Махнев.

Михаил Михелев — известный артист оригинального жанра, начавший свою необычную карьеру более 30 лет назад.

По его словам, чтобы развиваться в этом непростом, но увлекательном виде искусства, нужно по-настоящему болеть своим делом.

"Все началось с баловства: помню, отец показал мне фигуру зайчика, мне понравилось и я сам стал что-то пробовать перед лампой. Так что искусство рождается именно из такого вот баловства", — заметил Михелев.

Его герои неповторимы, ироничны и очень харизматичны. Именно поэтому, уверен артист, театр теней, как и другие традиционные виды искусства, не заменят современные технологии и 3D-эффекты.

"Живые руки всегда создают живые и неповторимые в каждом случае образы. У них свой характер, свои черты. Это всегда чувствует публика. А зритель наш — это ребенок от 5 до 105 лет", — с улыбкой говорит Михаил Михелев.

Как из света и теней рождается настоящая сказка и подлинное искусство, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.




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