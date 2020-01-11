Искусство - свет... и тень: ташкентцам показали на пальцах настоящую сказку

В Ташкенте, в комплексе ZERO LINE gallery, прошел творческий вечер "Свет и тени" Михаила Михелева. Ведущим программы выступил Александр Махнев.

Михаил Михелев — известный артист оригинального жанра, начавший свою необычную карьеру более 30 лет назад.

По его словам, чтобы развиваться в этом непростом, но увлекательном виде искусства, нужно по-настоящему болеть своим делом.

"Все началось с баловства: помню, отец показал мне фигуру зайчика, мне понравилось и я сам стал что-то пробовать перед лампой. Так что искусство рождается именно из такого вот баловства", — заметил Михелев.

Его герои неповторимы, ироничны и очень харизматичны. Именно поэтому, уверен артист, театр теней, как и другие традиционные виды искусства, не заменят современные технологии и 3D-эффекты.

"Живые руки всегда создают живые и неповторимые в каждом случае образы. У них свой характер, свои черты. Это всегда чувствует публика. А зритель наш — это ребенок от 5 до 105 лет", — с улыбкой говорит Михаил Михелев.

Как из света и теней рождается настоящая сказка и подлинное искусство, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.