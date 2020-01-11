22:03 11 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Срочно:
Видео

В Аравийском море чуть не столкнулись военные корабли России и США - видео

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik Беларусь
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1319/64/13196474.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200111/13196529.html

По данным Минобороны РФ, американский эсминец нарушил правила безопасности мореплавания. При этом ВМС США обвинили в опасном маневре именно российских моряков.

В Сети появились видео сближения американского эсминца с российским разведывательным кораблем в Аравийском море.

Американцы обвинили экипаж ВМФ России в опасно маневре, в то время как Москва заявляет об обратном. По версии Минобороны РФ, именно эсминец США нарушил международные требования безопасности мореплавания, чуть не спровоцировав кораблекрушение. Столкновения удалось избежать лишь благодаря своевременным и умелым действиям российских моряков.

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Ruptly
Москва вернула Киеву корабли, которые нарушили границу РФ – видео
На кадрах видно, как военный корабль США полным ходом идет в строну российского судна, а после маневра еще некоторое время движется параллельно. Это далеко не первый случай, когда американские корабли подвергают опасности российские суда во время своих маневров.

Детали очередного инцидента смотрите в нашем видео.

Теги:
Министерство обороны России, корабль, Флот, Россия, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Байкал в ледяном плену: завораживающие фото загадочного озера
В Аравийском море чуть не столкнулись военные корабли России и США - видео
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться