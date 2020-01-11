В Аравийском море чуть не столкнулись военные корабли России и США - видео

По данным Минобороны РФ, американский эсминец нарушил правила безопасности мореплавания. При этом ВМС США обвинили в опасном маневре именно российских моряков.

В Сети появились видео сближения американского эсминца с российским разведывательным кораблем в Аравийском море.

Американцы обвинили экипаж ВМФ России в опасно маневре, в то время как Москва заявляет об обратном. По версии Минобороны РФ, именно эсминец США нарушил международные требования безопасности мореплавания, чуть не спровоцировав кораблекрушение. Столкновения удалось избежать лишь благодаря своевременным и умелым действиям российских моряков.

На кадрах видно, как военный корабль США полным ходом идет в строну российского судна, а после маневра еще некоторое время движется параллельно. Это далеко не первый случай, когда американские корабли подвергают опасности российские суда во время своих маневров.

Детали очередного инцидента смотрите в нашем видео.