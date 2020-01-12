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В Ираке простились с убитым стрингером видеоагентства Ruptly — видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200112/13197899/V-Irake-prostilis-s-ubitym-stringerom-videoagentstva-Ruptly--video.html

Иракский репортер Ахмед Абдель Самад и оператор Сафаа Гали были застрелены во время протестов в Басре. Проститься с ними пришли сотни людей.

Сафаа Гали был внештатным оператором российского видеоагентства Ruptly. О его трагическом уходе рассказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Сааф активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе", — написала Симоньян на своем Telegram-канале.

Она заверила, что агентство готово оказать помощь семье погибшего.

По данным RT, журналиста убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном.

Теги:
Ирак, Видео, Убийство, Журналист, похороны



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