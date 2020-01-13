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Бжания: "Задача номер один - выйти из политического кризиса"

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Люди у Администрации президента с восторгом восприняли новость о том, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

Четвертый день протестной акции начался спокойно. Внутри здания Администрации президента находилось около 300 представителей оппозиции, которые все так же требовали отставки действующего президента и назначения новых президентских выборов, сообщает Sputnik Абхазия.

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В интервью СМИ Аслан Бжания заявил о том, что не знает, будет ли баллотироваться на пост президента.

В это время в Центральной избирательной комиссии проходило заседание по назначению даты президентских выборов. По решению ЦИК, они должны состояться 22 марта.

Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

Президент Абхазии подал в отставку
© Sputnik /
Президент Абхазии подал в отставку

Вечером 12 января на госдаче президента состоялась встреча Рауля Хаджимба и Аслана Бжания при посредничестве Рашида Нургалиева. По окончании встречи Бжания заявил о том, что потребовал от Хаджимба сложения президентских полномочий, но не получил ответа.

Не дождавшись решения действующего президента, сторонники оппозиции направились к госдаче президента с требованием его отставки.

Спустя некоторое время к собравшимся вышел Сергей Шамба и зачитал текст заявления Рауля Хаджимба, в котором он говорил о решении сложения своих полномочий.

 

Теги:
кризис, выборы, Абхазия



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