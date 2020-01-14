Гаспарян: Иран не может стать нетеррористическим государством

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США продолжат политику санкций против Ирана до тех пор, пока Тегеран не прекратит свою "террористическую деятельность".

"Как женщина, которая весит 180 килограммов, не может стать порнозвездой, так и Иран, с точки зрения США, не может стать нетеррористическим государством", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.

"И дело даже не в желании Тегерана. Если они вместо обогащения урана займутся организацией коллективного симпозиума филателистов, это тоже не поможет, — сказал он. — Потому что найдется кто-нибудь, кто скажет: "Слушайте, они ведь марки собирают. А на них можно пришпилить яд, и этим ядом обязательно отравится кто-нибудь, кому они пропарят эту коллекцию".

Между тем, пока Иран "постигает азы царства террора", американцы опять захотели поговорить с Северной Кореей.

"Такое ощущение, что Иран и КНДР — любовницы Трампа: одна надоела, потому что плохо борщ варит, ну так ничего страшного — можно пойти на щи к другой", — сказал политический эксперт.

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