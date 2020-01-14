В Китае автобус с пассажирами провалился под землю – страшные кадры ЧП

Трагедия произошла в понедельник днем в городе Синин китайской провинции Цинхай.
На кадрах видно, как автобус подъезжает к остановке. Пассажиры толпятся рядом с дверью и ждут возможности зайти внутрь. Внезапно передние колеса машины проваливаются под асфальт.
Несколько человек сорвались в пропасть, остальные успели отбежать на безопасное расстояние.
В последующие несколько секунд автобус почти полностью проваливается в образовавшуюся яму, происходит взрыв, на поверхности остаются только задние колеса транспорта.
По информации спасателей, шесть человек погибли, 15 пострадали, еще десять числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются.