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В Китае автобус с пассажирами провалился под землю – страшные кадры ЧП

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В результате ЧП шесть человек погибли, 15 пострадали, еще десять числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Трагедия произошла в понедельник днем в городе Синин китайской провинции Цинхай.

На кадрах видно, как автобус подъезжает к остановке. Пассажиры толпятся рядом с дверью и ждут возможности зайти внутрь. Внезапно передние колеса машины проваливаются под асфальт.

Несколько человек сорвались в пропасть, остальные успели отбежать на безопасное расстояние.

В последующие несколько секунд автобус почти полностью проваливается в образовавшуюся яму, происходит взрыв, на поверхности остаются только задние колеса транспорта.

По информации спасателей, шесть человек погибли, 15 пострадали, еще десять числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются.

Теги:
Происшествие, автобус, Китай



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