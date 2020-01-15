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День защитников Родины: танцы с саблями, песни под оркестр и опера в кителе

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Sputnik Узбекистан
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В Узбекистане с размахом отметили годовщину создания вооруженных сил страны. По случаю Дня защитников Родины по всей республике прошли торжественные мероприятия, парады, выставки военной техники и другие патриотические акции.

Кульминацией праздника стал концерт с участием национальных звезд эстрады, артистов оперы и балета и военнослужащих вооруженных сил Узбекистана.

В начале вечера всех присутствующих поздравил с праздником министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов. Он зачитал послание президента страны Шавката Мирзиёева и его поздравления всем защитникам Отечества.

Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Министерство обороны Узбекистана
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
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Разумеется, программа полностью была выдержана в соответствующем военном стиле. Известные песни на узбекском и русском языке артисты исполняли под аккомпанемент военного оркестра, некоторые песни - и с участием военного хора.

Особенно впечатлили публику эффектные танцы с саблями, военно-патриотические песни в исполнении военного ансамбля, а также фрагменты из опер и партии из балета.

Самые яркие моменты торжественного вечера смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
праздник, Баходир Курбанов, Военнослужащие, День защитника Отечества, Узбекистан



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Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Праздничный концерт в честь Дня защитников Родины
День защитников Родины: танцы с саблями, песни под оркестр и опера в кителе
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