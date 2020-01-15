День защитников Родины: танцы с саблями, песни под оркестр и опера в кителе

В Узбекистане с размахом отметили годовщину создания вооруженных сил страны. По случаю Дня защитников Родины по всей республике прошли торжественные мероприятия, парады, выставки военной техники и другие патриотические акции.

Кульминацией праздника стал концерт с участием национальных звезд эстрады, артистов оперы и балета и военнослужащих вооруженных сил Узбекистана.

В начале вечера всех присутствующих поздравил с праздником министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов. Он зачитал послание президента страны Шавката Мирзиёева и его поздравления всем защитникам Отечества.

Разумеется, программа полностью была выдержана в соответствующем военном стиле. Известные песни на узбекском и русском языке артисты исполняли под аккомпанемент военного оркестра, некоторые песни - и с участием военного хора.

Особенно впечатлили публику эффектные танцы с саблями, военно-патриотические песни в исполнении военного ансамбля, а также фрагменты из опер и партии из балета.

Самые яркие моменты торжественного вечера смотрите в видео Sputnik Узбекистан.