15:17 15 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Видео

На Аляске мужчина 23 дня выживал на морозе, лишившись дома - кадры спасения

Получить короткую ссылку
40 0 0
Новости
Все новости
Все новости
PEOPLE NEWS
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1322/26/13222641.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200115/13222812/Na-Alyaske-muzhchina-23-dnya-prozhil-na-moroze-lishivshis-doma---kadry-spaseniya.html

Военные, пролетавшие на вертолете над Аляской, увидели на снегу надпись SOS. Приземлившись, они обнаружили живого мужчину, который, оставшись один, без крова и средств связи, больше трех недель выживал на морозе.

30-летний Тайсон Стил проживал в отдаленной от поселений местности. Несколько недель назад его дом сгорел. Причиной пожара стала неисправная печь, которую он топил дровами, пишет Daily Mail.

Мужчина потерял все. В огне погибла также его собака - шестилетний лабрадор по кличке Фил. Когда начался пожар, Стил скомандовал псу выбежать на улицу и был уверен, что собака выполнила приказ, но Фил почему-то остался внутри.

Стилу удалось спасти из огня часть своего продуктового запаса, что позволило ему не погибнуть от голода. Из еды у него были только консервы с арахисовым маслом и бобами.

Чтобы укрыться от ветра и холода, он построил снежную пещеру, а затем соорудил укрытие из остатков сгоревшего дома.

На кадрах, опубликованных полицией Аляски, видно, что мужчина также написал на снегу SOS огромными буквами, что и помогло привлечь внимание.

По теме

Аляска приходит в себя после мощного землетрясения
Житель Аляски доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища
Молодая компания обнаружила залежи нефти на Аляске
Теги:
спасение, США, Аляска



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Праздничный концерт в честь Дня защитников Родины
День защитников Родины: танцы с саблями, песни под оркестр и опера в кителе
Индекс плова по регионам Узбекистана
Индекс плова – цена за порцию в регионах Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться