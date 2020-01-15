На Аляске мужчина 23 дня выживал на морозе, лишившись дома - кадры спасения

Военные, пролетавшие на вертолете над Аляской, увидели на снегу надпись SOS. Приземлившись, они обнаружили живого мужчину, который, оставшись один, без крова и средств связи, больше трех недель выживал на морозе.

30-летний Тайсон Стил проживал в отдаленной от поселений местности. Несколько недель назад его дом сгорел. Причиной пожара стала неисправная печь, которую он топил дровами, пишет Daily Mail.

Мужчина потерял все. В огне погибла также его собака - шестилетний лабрадор по кличке Фил. Когда начался пожар, Стил скомандовал псу выбежать на улицу и был уверен, что собака выполнила приказ, но Фил почему-то остался внутри.

As he recovers from 23 days in the wilderness and the loss of his dog, Phil, Tyson Steele is spending a late Christmas with his family in Utah. https://t.co/WYwyQBdV1m — KUTV 2News (@KUTV2News) January 14, 2020

Стилу удалось спасти из огня часть своего продуктового запаса, что позволило ему не погибнуть от голода. Из еды у него были только консервы с арахисовым маслом и бобами.

Чтобы укрыться от ветра и холода, он построил снежную пещеру, а затем соорудил укрытие из остатков сгоревшего дома.

На кадрах, опубликованных полицией Аляски, видно, что мужчина также написал на снегу SOS огромными буквами, что и помогло привлечь внимание.