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Трамп поддержал протестующих в Иране, отказавшихся топтать флаг США — видео

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В Иране во вторник прошли акции протеста после крушения украинского пассажирского лайнера, который был сбит иранскими военными на фоне резкого обострения отношений с США.

Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих, выступая перед своими сторонниками в городе Милуоки, штат Висконсин.

"Вы видели, что происходит в Иране? Впервые протестующие на нашей стороне. Они любят Трампа, они любят вас", — заявил глава государства.

"Давно у них не происходило ничего подобного. Они не стали топтать наш флаг (во время протестов), все обошли его. Они любят Америку. Это называется прогрессом", — сказал Трамп.

Такие высказывания президента Соединенных Штатов и поддержка им протестующих не вызывают удивления — США заинтересованы в нагнетании обстановки внутри Ирана, так как нынешнее руководство не устраивает Белый дом.

Ранее иранские СМИ также сообщили о задержании британского посла Роберта Макэра на субботней акции. Он якобы "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Позже Макэра отпустили.

Теги:
политика, протесты, Дональд Трамп, Иран



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