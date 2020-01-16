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В США самолет сбросил топливо на школьный квартал – пострадали 60 человек

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При экстренной посадке Boeing 777 пилоты слили керосин прямо на детей и их учителей. После этого у пострадавших появились проблемы с дыханием и раздражение кожи.

Инцидент произошел во вторник днем. Вылетевший в Шанхай самолет был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблемы с двигателем. Прежде чем совершить экстренную посадку, экипаж сбросил лишнее топливо.

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В этот момент на улице во время перемены находились учителя и учащиеся сразу шести школ, пять из которых - начальные.

Пострадавшие обратились к врачам с жалобами на раздражение кожи и затруднение дыхания.

Авиационное ведомство США заявило, что самолет может сбрасывать топливо только в особых местах вдали от жилых районов. Ведется расследование.

Теги:
топливо, самолет, дети, Школа, США



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