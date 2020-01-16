В США самолет сбросил топливо на школьный квартал – пострадали 60 человек

Инцидент произошел во вторник днем. Вылетевший в Шанхай самолет был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблемы с двигателем. Прежде чем совершить экстренную посадку, экипаж сбросил лишнее топливо.
В этот момент на улице во время перемены находились учителя и учащиеся сразу шести школ, пять из которых - начальные.
Пострадавшие обратились к врачам с жалобами на раздражение кожи и затруднение дыхания.
Авиационное ведомство США заявило, что самолет может сбрасывать топливо только в особых местах вдали от жилых районов. Ведется расследование.