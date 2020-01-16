Подготовка визита и сверка часов: о чем говорили главы МИД РФ и Узбекистана

Сергей Лавров прибыл в Узбекистан накануне вечером. В четверг, 16 января, он провел встречу в расширенном составе со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым и представителями МИД республики.
"Мы рады приветствовать Сергея Викторовича у нас в Ташкенте. Ваш визит проходит в пору особого подъема узбекско-российских отношений. Но нам еще предстоит обсудить и решить остающиеся вопросы. Особое внимание в ходе нашей беседы мы уделим подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ", — подчеркнул Камилов.
Со своей стороны Лавров поблагодарил узбекских коллег за традиционно теплый и радушный прием, отметив, что Узбекистан всегда был для России не просто партнером и союзником, но и другом.
После беседы министры двух государств подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы.
Подробнее о встрече дипломатов, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.