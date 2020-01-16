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Подготовка визита и сверка часов: о чем говорили главы МИД РФ и Узбекистана

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Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (13)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200116/13234877/Podgotovka-vizita-i-sverka-chasov-o-chem-govorili-glavy-MID-RF-i-Uzbekistana.html

В ходе официального визита в Ташкент исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана и подписал соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы.

Сергей Лавров прибыл в Узбекистан накануне вечером. В четверг, 16 января, он провел встречу в расширенном составе со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым и представителями МИД республики. 

"Мы рады приветствовать Сергея Викторовича у нас в Ташкенте. Ваш визит проходит в пору особого подъема узбекско-российских отношений. Но нам еще предстоит обсудить и решить остающиеся вопросы. Особое внимание в ходе нашей беседы мы уделим подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ", — подчеркнул Камилов.

Со своей стороны Лавров поблагодарил узбекских коллег за традиционно теплый и радушный прием, отметив, что Узбекистан всегда был для России не просто партнером и союзником, но и другом.

Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Узбекистана принял и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова
"Наше взаимодействие активно развивается в экономике и гуманитарной сфере, в вопросах военно-технического сотрудничества и атомной энергетике. Кроме того, рад, что есть возможность в ходе очередной встречи сверить часы по международной обстановке, особенно в связи с ситуацией в Афганистане, на Ближнем Востоке и севере Африки. Уверен, что наша беседа будет плодотворной и содержательной", — заявил и. о. главы МИД России.

После беседы министры двух государств подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы.

Подробнее о встрече дипломатов, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (13)



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