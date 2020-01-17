Пресс-конференция и. о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги минувшего года.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров 15-16 января посетил Узбекистан с официальным визитом. Помимо переговоров с первыми лицами страны, дипломат провел встречу с преподавателями и студентами филиала МГИМО в Ташкенте.
В ходе официального визита в Ташкент исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана и подписал соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров находится с официальным визитом в Узбекистане. Дипломат выступит и перед студентами недавно открывшегося российского вуза.
При экстренной посадке Boeing 777 пилоты слили керосин прямо на детей и их учителей. После этого у пострадавших появились проблемы с дыханием и раздражение кожи.
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