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Пресс-конференция и. о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

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Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги минувшего года.





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