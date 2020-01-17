Пресс-конференция и. о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

В целях развития предлагается не вводить налогообложение доходов от криптовалют и создать Национальный майнинг-пул.

Об уходе в отставку Гончарук, занимающий пост премьера с августа 2019 года, написал на своей странице в Facebook.

Sputnik Узбекистан узнал у организатора дебютного спектакля, кто и как его создал, и как удалось привезти ледовое шоу в теплую страну, в которой нет ажиотажа вокруг зимних видов спорта.