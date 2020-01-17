Аномальные морозы накрыли Афганистан: погибли десятки местных жителей

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В последние дни в столице Афганистана Кабуле, а также других регионах установилась аномально низкая температура: морозы достигают -20 градусов.
Непогода принесла в регион морозы и обильные снегопады, от которых больше всего пострадали жители лагерей беженцев.
Местные власти не исключают, что количество смертей продолжит расти.
В каких условиях приходится выживать местным жителям, рассказываем в нашем видео.