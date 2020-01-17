16:13 17 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Видео

Аномальные морозы накрыли Афганистан: погибли десятки местных жителей

Получить короткую ссылку
205 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1324/23/13242386.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200117/13242431/Anomalnye-morozy-nakryli-Afganistan-pogibli-desyatki-mestnykh-zhiteley.html

В последние дни в столице Афганистана Кабуле, а также других регионах установилась аномально низкая температура: морозы достигают -20 градусов.

Непогода принесла в регион морозы и обильные снегопады, от которых больше всего пострадали жители лагерей беженцев.

Местные власти не исключают, что количество смертей продолжит расти.

В каких условиях приходится выживать местным жителям, рассказываем в нашем видео.

По теме

Мясоедов: глобальное потепление усилит приток мигрантов в Европу
Синицы-убийцы: из-за глобального потепления птицы стали агрессивнее
ВБ прогнозирует войны в странах ЦА из-за угрозы глобального потепления
Теги:
Кабул, погода, мороз, Афганистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман
Встреча Сергея Лаврова со студентами и преподавателями филиала МГИМО в Ташкенте
Символ внешнеполитических побед России: студенты МГИМО о встрече с Лавровым
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться