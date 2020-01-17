Аномальные морозы накрыли Афганистан: погибли десятки местных жителей

Журналисты Sputnik Эстония ранее были вынуждены разорвать трудовые соглашения с МИА "Россия сегодня" из-за угрозы уголовного преследования.

Сейчас стационарные валидаторы уже установлены на турникетах на всех станциях. В ближайшем будущем установят турникеты нового образца со считывающими устройствами для платежной системы.