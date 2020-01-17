Лавров о ситуации вокруг Sputnik Эстония: "Это пятно на репутации ЕС!"

"В Европе сейчас пытаются ввести категоризацию СМИ. Иными словами, ЕС будет решать, где журналисты, а где пропаганда, и это все звенья одной цепи," - так прокомментировал Лавров ситуацию со Sputnik Эстония.

Сергей Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос шеф-редактора Sputnik Эстония Елены Черышевой о том положении, в которое попали сотрудники редакции с нового года. И. о. министра иностранных дел России отметил, что ведомство повседневно требует реакции на происходящее от ОБСЕ.

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"Уже прозвучала осуждающая тирада от Совета Европы, и мы обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые идут вразрез с декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы," — добавил министр.

По его словам, то, что ЕС такие действия "проглатывает", — очередное пятно на репутации Евросоюза. И таких пятен уже много.

Напомним, с 1 января журналисты редакции Sputnik в Таллине были вынуждены прекратить работу. Местные власти пригрозили им уголовными делами, если они продолжат сотрудничать с МИА "Россия сегодня". Действия Таллина осудили в ОБСЕ.

В МИД Эстонии, в свою очередь, заявили, что преследование Sputnik Эстония ничего общего с препятствованием работе СМИ не имеет, это вопрос "обороны Европы".