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ЕАЭС расширяет зону свободной торговли - почему это выгодно для стран?

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
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ЕАЭС и Индия прорабатывают детали договора о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Также параллельно ведется работа над соглашением о взаимной защите инвестиций.

Ранее к ЗСТ присоединились несколько стран - Китай, Сингапур, Вьетнам, Сербия, Иран и Куба. Также около 50 государств выразили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС.

Зона свободной торговли избавит импортные товары, поступающие на рынок, от таможенных пошлин и позволит значительно упросить процедуру перевозок.

Один из важных вопросов, стоящих на повестке дня в рамках ЕАЭС, - ведение торговли между государствами в национальных валютах для снижения зависимости от доллара.

Какие преимущества от увеличения количества партнеров для стран-участниц ЕАЭС - смотрите в видео.

Теги:
Россия, Индия, ЕАЭС



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