ЕАЭС расширяет зону свободной торговли - почему это выгодно для стран?

ЕАЭС и Индия прорабатывают детали договора о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Также параллельно ведется работа над соглашением о взаимной защите инвестиций.

Ранее к ЗСТ присоединились несколько стран - Китай, Сингапур, Вьетнам, Сербия, Иран и Куба. Также около 50 государств выразили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС.

Зона свободной торговли избавит импортные товары, поступающие на рынок, от таможенных пошлин и позволит значительно упросить процедуру перевозок.

Один из важных вопросов, стоящих на повестке дня в рамках ЕАЭС, - ведение торговли между государствами в национальных валютах для снижения зависимости от доллара.

Какие преимущества от увеличения количества партнеров для стран-участниц ЕАЭС - смотрите в видео.