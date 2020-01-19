Лавров заявил, что в странах Евросоюза расцветает неонацизм — видео

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о фальсификации правды о Второй мировой войне, заявил, что в некоторых странах Евросоюза расцветает неонацизм.

Прикрываясь свободой слова, в странах Балтии отказываются признавать историческую правду. Также некоторые делегации в ООН саботируют принятие российских резолюций о недопустимости героизации нацизма и возрождения любых форм человеконенавистнической идеологии.

"Как мы допустили, что в Евросоюзе расцветает неонацизм? Ну, наверное, мы не можем здесь силой повлиять на ситуацию, но стыдить Евросоюз мы можем. Мы этим занимаемся", — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в ушедшем году.

По словам дипломата, страны Евросоюза в таких случаях "прячут глаза в пол и уходят от разговора" и в лучшем случае упоминают о необходимости уважать свободу слова и выражения мнений.

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