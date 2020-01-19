"Ты можешь все": юная скейтбордистка из Японии готовится покорить мир — видео

Скай Браун — самая юная профессиональная скейтбордистка на планете. И у нее есть все шансы принять участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Эта девочка никогда не сидит на месте, списку ее увлечений могут удивиться даже ровесники, не говоря уже о взрослых. Серфинг, скейтбординг, танцы, боевые искусства — Скай все равно, главное не скучать.

Юная спортсменка в составе британской команды Skateboard GB продолжает бороться за попадание в число лучших, кто сможет отобраться на Олимпиаду. Она уже выиграла несколько мировых первенств и почти обеспечила себе место в сборной.

"Я хочу быть на Олимпиаде, чтобы вдохновить девушек, показать им: ты можешь все", — заявила Скай Браун.

Девочка соревнуется на одном уровне со взрослыми и совсем не нервничает.

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