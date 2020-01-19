Пять голов и путевка в полуфинал: яркая победа сборной Узбекистана U-23

Команда Любинко Друловича разгромила сборную ОАЭ в четвертьфинале молодежного чемпионата Азии. В следующем раунде узбекистанцы сойдутся со Саудовской Аравией.

Начало поединка выдалось не совсем удачным для футболистов в синей форме. Игрок сборной ОАЭ прорвался к узбекским воротам и в окружении трех защитников сумел нанести удар в дальний угол ворот, открыв счет в матче.

Узбекистан отыгрался быстро - отличился Ильхом Алжонов. После этого подопечные Друловича полностью взяли инициативу в свои руки и уже не давали шансов сопернику вплоть до финального свистка.

Сначала пенальти после нарушения в штрафной площади реализовал Ислом Кобилов, а затем великолепным голом в девятку метров с 25-ти отличился Ойбек Бозоров - 3:1.

После перерыва Узбекистан имел еще несколько шансов отличиться, но сначала арабскую команду спасла штанга, а затем выручил голкипер. Однако от разгрома это их не уберегло - в концовке встречи по голу отличились Якшибоев и Туктасинов — 5:1.

Самые яркие моменты и игры, а также супер гол Ойбека Бозорова смотрите в видео, опубликованном AFC.