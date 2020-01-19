Пять голов и путевка в полуфинал: яркая победа сборной Узбекистана U-23

Начало поединка выдалось не совсем удачным для футболистов в синей форме. Игрок сборной ОАЭ прорвался к узбекским воротам и в окружении трех защитников сумел нанести удар в дальний угол ворот, открыв счет в матче.
Узбекистан отыгрался быстро - отличился Ильхом Алжонов. После этого подопечные Друловича полностью взяли инициативу в свои руки и уже не давали шансов сопернику вплоть до финального свистка.
После перерыва Узбекистан имел еще несколько шансов отличиться, но сначала арабскую команду спасла штанга, а затем выручил голкипер. Однако от разгрома это их не уберегло - в концовке встречи по голу отличились Якшибоев и Туктасинов — 5:1.
Самые яркие моменты и игры, а также супер гол Ойбека Бозорова смотрите в видео, опубликованном AFC.