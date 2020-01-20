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Гаспарян: Зеленскому нечего делать на форуме памяти холокоста — видео

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, посвященном 75-летию со дня освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Несмотря на это, глава государства намерен посетить мероприятие.

"Я вообще Зеленского туда не звал бы. Что ему там делать — человеку, который поддерживает переименование улиц украинских городов в честь "хероев" ОУН-УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация. — Прим. ред.), то есть тех самых людей, которые уничтожали евреев. Человеку, который ничего не говорит по поводу того, что опять осквернен памятник жертвам холокоста на территории Украины, которого вообще не парит судьба памятников и мемориальных досок, например, маршалу Победы Георгию Жукову, чье имя для многих — синоним окончания геноцида евреев", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.

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Не случайно внутри "украинского движняка" уже идут разговоры о том, что Зеленскому вообще не стоит ехать на этот форум в Израиль, отметил Гаспарян.

"А если куда-то ехать, то в Польшу или в Литву, потому что это союзники. Правда, не уточняется, кого и в чем. Если союзники рейха по уничтожению евреев, то — совершенно точно. В Литве фронт активистов поработал летом 1941 года на зависть любой зондеркоманде*", — сказал политический эксперт.

Он напомнил, что контртеррористическая полиция Великобритании недавно опубликовала перечень экстремистской символики, в котором среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского трезубца, изображенного на гербе страны.

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"Символ этот, простите, чей был? ОУН-УПА. И они ведь тоже взяли трезубец не с потолка, а от своих предшественников, устраивавших еврейские погромы. Ниточка тянется. А на вершине этого благолепия восседает Зеленский, который по этнической составляющей является не совсем юберменшем (Übermensch (нем.) — сверхчеловек. — Прим. ред.). Скорее, напротив. Но кто будет считать? Важно ведь позиционирование себя. С этой точки зрения Зеленскому мало равных в современной политике — он актер. Он не президентствует, он актёрствует. Даже нет — позёрствует. По числу позёров нашему времени нет и не будет равных", — сказал Гаспарян.

Подробнее смотрите в видео.

* Зондеркоманда (нем. Sonderkommando — "специальный отряд") — еврейские заключенные, которые использовались СС для конвоирования своих соотечественников в газовые камеры.

Теги:
Варшава, Польша, Украина, Владимир Зеленский



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