"Я вообще Зеленского туда не звал бы. Что ему там делать — человеку, который поддерживает переименование улиц украинских городов в честь "хероев" ОУН-УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация. — Прим. ред.), то есть тех самых людей, которые уничтожали евреев. Человеку, который ничего не говорит по поводу того, что опять осквернен памятник жертвам холокоста на территории Украины, которого вообще не парит судьба памятников и мемориальных досок, например, маршалу Победы Георгию Жукову, чье имя для многих — синоним окончания геноцида евреев", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.
"А если куда-то ехать, то в Польшу или в Литву, потому что это союзники. Правда, не уточняется, кого и в чем. Если союзники рейха по уничтожению евреев, то — совершенно точно. В Литве фронт активистов поработал летом 1941 года на зависть любой зондеркоманде*", — сказал политический эксперт.
Он напомнил, что контртеррористическая полиция Великобритании недавно опубликовала перечень экстремистской символики, в котором среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского трезубца, изображенного на гербе страны.
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* Зондеркоманда (нем. Sonderkommando — "специальный отряд") — еврейские заключенные, которые использовались СС для конвоирования своих соотечественников в газовые камеры.