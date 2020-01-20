Новый генсек ОДКБ: России по силам все амбициозные задачи — видео

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу встретился с новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем и поздравил его с вступлением в должность.

На встрече с Засем Шойгу отметил, что предстоит решить много вопросов для укрепления организации и дальнейшей реализации планов, намеченных главами государств.

Новый генсек ОДКБ, в свою очередь, выразил абсолютную уверенность в том, что амбициозные задачи, поставленные Верховным главнокомандующим ВС России Владимиром Путиным, стране по силам.

"Россия сможет сделать уверенные шаги вперед в своем развитии по всем направлениям, в том числе в укреплении своей обороны и коллективной безопасности", — заявил Зась.

Напомним, представитель Беларуси Станислав Зась был утвержден на пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года в ходе очередной сессии Совета коллективной безопасности организации.

Председательство в ОДКБ перешло к Беларуси согласно утвержденным правилам организации — когда страны, чьи представители возглавляют блок, сменяются в алфавитном порядке.

Станислав Зась будет возглавлять ОДКБ в течение трех лет.