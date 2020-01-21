Страшный пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы - видео

Число жертв пожара в поселке Причулымский увеличилось до 11 человек. Появились первые кадры с места трагедии - смотрите видео!

По последним данным, среди погибших при пожаре в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, десять граждан Узбекистана и одна гражданка России.

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Напомним, ранним утром 21 января 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 кв. м в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Известно, что погибшие могли быть гражданами Узбекистана, работниками лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".

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Также к расследованию подключились МИД, МЧС и МВД Узбекистана.

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