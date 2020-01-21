Страшный пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы - видео

По последним данным, среди погибших при пожаре в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, десять граждан Узбекистана и одна гражданка России.
Узбекистан выясняет судьбу своих граждан, погибших при пожаре в Томской области >>
Напомним, ранним утром 21 января 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 кв. м в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Известно, что погибшие могли быть гражданами Узбекистана, работниками лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".
Десять граждан Узбекистана и россиянка погибли в пожаре в Томской области >>
Также к расследованию подключились МИД, МЧС и МВД Узбекистана.
Судьбу граждан Узбекистана сейчас выясняет Генеральное консульство республики в Новосибирске.