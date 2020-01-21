Осталось только пепелище: видео с места пожара в Томской области

Утром во вторник в Томской области произошел пожар в жилом строении. В результате трагедии погибли 11 человек, еще двое пострадали.

По данным следствия, среди погибших - десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Еще двое узбекистанцев получили незначительные травмы, помощь им уже оказана.

Пожар вспыхнул на территории деревянного строения предприятия лесопиления, арендованного ООО "Гринвуд". Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. В результате кровля постройки обрушилась.

Следователи установили, что сооружение не было предназначено для проживания людей. На месте ЧП работают следователи.

Российские коллеги тесно взаимодействуют с консульским отделом, а также с правоохранительными органами Узбекистана.

Кадры оперативной съемки с места происшествия смотрите в видео, размещенном на официальном канале СК РФ.