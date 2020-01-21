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Напоминание о былой независимости: что стало с Игналинской АЭС после закрытия

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Sputnik выяснил, как сейчас выглядит Игналинская атомная электростанция, которая когда-то обеспечивала электроэнергией половину Литвы и была самой мощной в мире.

После распада Советского Союза Игналинская АЭС продолжила работу, и независимая Литва очень гордилась оставшимся ей драгоценным энергетическим активом, который помогал развивать страну и обеспечивал ее преимущество перед соседями.

Литва берет на вооружение худшие советские практики
Sputnik/RUPTLY
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Все изменилось, когда официальный Вильнюс решил, что республика должна стать полноценным членом Евросоюза. Это желание пересилило здравый смысл.

Закрытие атомной электростанции было обязательным условием Брюсселя, и власти дали согласие, хотя большинство граждан и эксперты были против. Первый блок станции остановили 31 декабря 2004 года, второй — спустя пять лет.

После закрытия Литва столкнулась сразу с несколькими проблемами: энергодефицит, резкий скачок цен и снижение конкурентоспособности экономики. А о былом величии некогда самой мощной атомной электростанции в мире теперь можно узнать только в музее. 

Как сейчас выглядит Игналинская АЭС и что происходит с ее городом-спутником — Висагинасом, узнаете из видео.

Теги:
эксклюзив, видеоролик, Видео, энергетика, история, СССР, Литва, АЭС



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