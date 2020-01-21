Напоминание о былой независимости: что стало с Игналинской АЭС после закрытия

После распада Советского Союза Игналинская АЭС продолжила работу, и независимая Литва очень гордилась оставшимся ей драгоценным энергетическим активом, который помогал развивать страну и обеспечивал ее преимущество перед соседями.
Закрытие атомной электростанции было обязательным условием Брюсселя, и власти дали согласие, хотя большинство граждан и эксперты были против. Первый блок станции остановили 31 декабря 2004 года, второй — спустя пять лет.
После закрытия Литва столкнулась сразу с несколькими проблемами: энергодефицит, резкий скачок цен и снижение конкурентоспособности экономики. А о былом величии некогда самой мощной атомной электростанции в мире теперь можно узнать только в музее.
Как сейчас выглядит Игналинская АЭС и что происходит с ее городом-спутником — Висагинасом, узнаете из видео.